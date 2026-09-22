Mini kış provası! Hafta boyunca hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları yaşanacak mı?

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Yaz mevsimi bir ay daha uzamış gibi görünse de artık sonbaharı iyiden iyiye hissetmeye başlayacağımız günlere giriyoruz. Özellikle küresel hava olayları açısından da hareketli bir dönem yaşanırken, El Nino’nun etkileri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de meteoroloji gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı.



Şimdi ise gözler sonbaharın ilk ciddi hava değişiminde. Son bir haftadır güneş yüzünü gösterip sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde tutsa da havadaki değişimin ilk işaretleri kendini göstermeye başladı. Örneğin Megakent İstanbul’da çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklıkların 16-17 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.



Peki, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hafta boyunca hava nasıl olacak? Balkanlar’dan gelen soğuk hava kaç gün etkili olacak, beraberinde ne kadar yağış getirecek? Sıcaklıklar yeniden yükselecek mi, yoksa sonbahar artık kendisini daha güçlü şekilde mi hissettirecek? En önemlisi ekim ayının ilk haftasında havalar nasıl olacak?



Tüm bu soruların yanıtını İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ile mercek altına aldık.





‘MİNİ BİR KIŞ PROVASI’

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diyen Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, “Ancak buna doğrudandemek meteorolojik açıdan biraz erken. Amaolarak adlandırabiliriz” dedi. Özdemir, yaşanacak değişimin nedenine dair şu bilgilerin altını çizdi:Son günlerde Türkiye üzerinde yazdan kalan daha sıcak hava bulunuyordu. Şimdi ise kuzeybatı Avrupa-Balkanlar hattından daha serin hava güneye doğru ilerlerken, kuzeybatılı hava akışı güçleniyor. Soğuk cephe Türkiye’ye yaklaşırken sıcak ve nemli hava ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışları tetikleyecek. Soğuk cephe geçişinin arkasından gelen hava kütlesiyle sıcaklıklar belirgin biçimde düşecek.”

HAFTA GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?



21-27 Eylül arasında Marmara başta olmak üzere çok geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Güven Özdemir, “İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul açısından değişim daha belirgin bir hal alıyor. Hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Burada en dikkat çekici meteorolojik olay sıcaklıktan çok yağış. İstanbul ve diğer illerimizde kaç derece soğuyacağı değil, soğuk cephenin ne kadar kuvvetli yağış bırakacağı önemli” ifadelerini kullandı.



“Gerçek kış karakterinde çok güçlü bir soğuk havadan söz etmek için henüz erken” diyen Özdemir, “Fakat yaz sıcaklıklarının ardından 19’lu derecelerin altına yaklaşan/inen değerler ve kuvvetli kuzeybatılı akış, özellikle geceleri, insanlara ‘kışa giriş yapıyoruz’ hissini verecektir” dedi.





EGE VE KARADENİZ YAĞIŞLI, DOĞU İLLERİNDE GECE SICAKLIKLARI 0 DERECELERDE, AKDENİZ İSE GÜNEŞLİ

HAFTA BOYUNCA İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

‘PASTIRMA SICAKLARI’ OLACAK MI?



EKİM AYININ İLK İKİ HAFTASINA DİKKAT!





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Kuzey Ege’nin sistemden daha fazla etkileneceğini söyleyen Güven Özdemir, bölge bölge bu haftaya dair şu bilgileri paylaştı:-- Çanakkale-Balıkesir hattında yağış ve rüzgâr daha belirgin. İzmir ve güney Ege’de ise sistemin etkisi daha sınırlı. Özellikle İzmir-Aydın-Muğla hattında sıcaklıkların diğer batı bölgelerine göre daha yüksek kalması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’de ise yağış belirgin. Özellikle Zonguldak-Bartın-Kastamonu-Sinop-Samsun hattında sağanaklar görülebilir. Doğu Karadeniz’de yağışlar daha parçalı ve yerel karakterde olabilir. İç Anadolu’da ise en önemli olay gece sıcaklıklarının düşmesi. Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat ve çevresinde gündüzler çok soğumasa bile geceleri ciddi serinlik başlayacak. Geceleri sıcaklık 5-10 derece gibi görünüyor.-- Akdeniz’deçok daha zayıf. Antalya, Adana, Mersin, Hatay çevresinde 27-32 derece aralığındaki sıcaklıklar devam edebilir. Asıl gece soğukları Doğu Anadolu’da başlayacak.Soğuk cepheden en az etkilenecek bölgelerden biri Güneydoğu Anadolu. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıklar hâlâ 27-32 derece seviyelerinde kalabilir. Yani Türkiye’nin güneydoğusunda yaz tamamen bitmiş olmayacak.İstanbul’da bu gece yarısından itibaren sıcaklığın daha da belirgin şekilde düşeceğinin altını çizen Güven Özdemir,dedi. Uzman isim İstanbul’daki hava durumunu gün gün şu şekilde açıkladı:Sağanak ve kuvvetli rüzgâr. Sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek.Soğuk havanın etkisi güçlü şekilde hissedilecek. Sıcaklık 20-21 dereceEn serin gün olabilir sıcak değerleri 19-21 derece arasında görülüyor.Toparlanmanın olacağı bir gün denebilir, sıcaklık 21-23 derece.Ilımlı bir hava bekleniyor, 22-24 derece.Yeniden serinlemenin olacağı bir gün: 20-22 derece.Serin bir gün olması bekleniyor: 18-21 derece.Bu soruma “Eylül sonu için şu anda güçlü bir pastırma yazı sinyali görmüyorum” diyen Güven Özdemir,dedi.Ekim ayına dair de öngörülerini paylaşan Güven Özdemir,dedi Uzman isim, 5-11 Ekim tarihleri arasındaki tahminlerine dair şu yorumda bulundu:“Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, bazı iç kesimlerde ise normallerin altında olması bekleniyor. Yağışta da özellikle İç Anadolu’nun güney-doğusu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’da normaller üzeri sinyal var. Dolayısıyla ekimin ilk yarısında ‘tek parça soğuk hava’ yerine, birkaç günlük sıcak ve ılık dönemlerin arasına serin ve yağışlı sistemlerin girmesi daha olası görünüyor. Fakat burada önemli bir ayrım var: Ekim’in yağışlı olması, her gün yağmur yağacağı anlamına gelmez. Aksine İstanbul için tipik senaryo; 2-3 gün kuvvetli yağış, ardından birkaç gün sakin ve ılık hava, sonra yeni bir sistem şeklinde olabilir.”