Mini dizilerle küresel rekor: Go Türkiye 3 milyar izlenmeyi aştı, yeni projeler sete çıktı

İzmir’de çekimleri başlayan “Aşk Tadında” dizisinde Burak Özçivit ve Ceyda Ateş başrolleri paylaşırken, Türkiye’nin kadim rotalarını konu alan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde devam eden yeni yapımda ise Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel izleyiciyle buluşacak. Yeni projeler, Türkiye’nin kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini küresel ölçekte hikâye diliyle ekrana taşıyacak.
Türkiye’nin marka hikâyesini modern, yüksek prodüksiyonlu bir anlatım diliyle dünyaya taşıyan Go Türkiye Mini Dizileri projesi, uluslararası dijital platformlarda yakaladığı milyonlarca izlenmeyle küresel tanıtımda güçlü bir etki yaratmayı sürdürüyor.
Istanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story ve Cappadocia Fairytale gibi yapımlarla Türkiye’nin şehirleri, kültürel dokusu ve yaşam estetiği dünya izleyicisine sinematografik bir dille aktarılırken, proje yeni mini dizilerle genişlemeye devam ediyor.
TÜRKİYE’NİN KADİM COĞRAFYALARINA YENİ BİR HİKÂYE YOLCULUĞU
Çekimlerine başlanan bir diğer yeni proje ise Türkiye’nin tarih, kültür ve mistik atmosferini merkezine alan ikinci mini dizi oldu. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel’in paylaştığı yapım, beş farklı şehirde gerçekleştirilen çekimleriyle Türkiye’nin kadim rotalarını bir keşif hikâyesi içinde ele alıyor.
Tarih, sanat, gastronomi ve mistisizmi bir araya getiren proje; Türkiye’nin kültürel mirasını yalnızca bir fon değil, hikâyenin yaşayan bir unsuru olarak uluslararası izleyiciye sunmayı amaçlıyor.
Senaryosu Emre Gürcan tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan Yonat’ın üstlendiği yapım, büyük bir gizemin peşine düşen iki karakterin Türkiye’nin kadim şehirlerinde iz sürdüğü sürükleyici bir yolculuğu konu alıyor.
KÜRESEL TANITIMDA YENİ NESİL ANLATIM MODELİ
Go Türkiye Mini Dizileri projesi; Türkiye’nin şehir kimliğini, gastronomisini, tarihini ve doğal güzelliklerini sinematografik bir hikâye diliyle birleştirerek küresel tanıtımda yeni bir model oluşturmayı sürdürüyor.
Yeni başlayan çekimlerle birlikte proje, Türkiye’nin destinasyon hikâyelerini uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.