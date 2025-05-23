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Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler için karar verildi

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#Minguzzi Ailesi#Tehdit#Dava
Minguzzinin ailesini tehdit edenler için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 14:21

Kadıköy'den Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Davanın ilk duruşması Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 5 çocuk hakkında yaş küçüklüğü indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan yargılanan 4 çocuk hakkında beraat kararı verilirken, sanıklardan M.G. ise aynı suç kapsamında yaş indirimi uygulanarak 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderip, saldırganları öven içerikler paylaşan 5 çocuk hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılık, çocuklar hakkında 'Zincirleme şekilde silahla birden fazla kişiyi tehdit' suçundan yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında yargılama Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın ilk duruşması saat 11.30'da başladı. Aileyi sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıktı.

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KARAR AÇIKLANDI

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. Mahkeme M.G. hakkında tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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#Minguzzi Ailesi#Tehdit#Dava

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