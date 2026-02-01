×
Minguzzi mezarı başında anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Minguzzi#Tören#Anma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 07:00

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi (15), mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anmaya, Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın (16) ailesi de katıldı.

Haberin Devamı

 

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Matia Ahmet Minguzzi, dünmezarı başında anıldı. Anma törenine Minguzzi’nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Törende, Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi de yer aldı. Dua sonrası Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘ACIM DA ÖFKEM DE BÜYÜYOR’

“Bu bir yıl sanki dünkü gibi, hiçbir değişiklik yok. Zaten 30 yıl geçse de acı dinmeyecek diyorlar. O kadar mücadele, bir yıldır da verdiğimiz mücadele. Henüz bir yasa değişikliği yok, bundan dolayı da çok öfkeliyim. Ama her zaman her yerde söylediğim gibi hiçbir zaman da durmayı düşünmüyorum. Er ya da geç bu yasa çıkacak. Bugün Atlas’ın annesi de buradaydı. Başka mağdur aileler de vardı. Işıl’ın ailesi de burada. Yani her hafta, her gün bu tatsız olayları duyuyoruz, yaşıyoruz. Bunlara bir dur demenin artık vakti geldi, çoktan geldi geçti de. Ahmet kırmızı düğmeye basmıştı. Keşke Atlas’ı kaybetmeseydik. Yani ben sadece Ahmet’e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.”

