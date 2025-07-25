×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MinguzzI davasında sanık sayısı 4’e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Mattia Ahmet Minguzzi
MinguzzI davasında sanık sayısı 4’e yükseldi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 25 Ocak’ta kaykay malzemesi almaya gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Haberin Devamı

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) A.Ö. ve M.A.D’nin, olay günü, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan SSÇ B.B. ve U.B. ile birlikte salı pazarına gelip pazar içinde birlikte dolaşırken Minguzzi ve arkadaşları ile karşılaştıkları anlatıldı.

İddianamenin ana dava dosyası ile birleştirilmesinin ardından, Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada sanık sayısı 4’e yükseldi.  Dava 2 Ekim’de Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#Mattia Ahmet Minguzzi

BAKMADAN GEÇME!