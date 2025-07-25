MinguzzI davasında sanık sayısı 4’e yükseldi

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Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklar (SSÇ) A.Ö. ve M.A.D’nin, olay günü, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan SSÇ B.B. ve U.B. ile birlikte salı pazarına gelip pazar içinde birlikte dolaşırken Minguzzi ve arkadaşları ile karşılaştıkları anlatıldı.

İddianamenin ana dava dosyası ile birleştirilmesinin ardından, Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada sanık sayısı 4’e yükseldi. Dava 2 Ekim’de Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.