Minguzzi davasında karar günü

Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderildi. B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemede B.B. ve U.B.’nin cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı belirlendi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim 2025’te görülen davanın 5’inci duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, M.A.D. ve A.Ö.’nün ise ‘çocuğu kasten öldürme suçuna yardım’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. Davanın bugün görülecek 6’ncı celsesinde kararın açıklanması bekleniyor.