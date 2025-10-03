×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Minguzzi davasında kan donduran mektup! Delil olarak dosyaya girdi | Canını sıkma 1 seneye çıkarsın

Güncelleme Tarihi:

#Minguzzi#Minguzzi Cinayeti#Mektup Delil
Minguzzi davasında kan donduran mektup Delil olarak dosyaya girdi | Canını sıkma 1 seneye çıkarsın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 13:14

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanık B.B.'nin, diğer tutuklu sanık U.B'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi. Mektupta, "Canını sıkma 1 seneye çıkarsın " ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

'ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ'

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBu evler 360 derece dönüyor: Trabzonda yapıldı | Karadeniz zekası olduğu için ciddi espriler alıyoruzBu evler 360 derece dönüyor: Trabzon'da yapıldı | 'Karadeniz zekası olduğu için ciddi espriler alıyoruz'Haberi görüntüle

'YANLIŞ İFADE VERMESE TUTUKLANMAZDI'

B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları içinde, "Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol" dediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınMattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma 21 Ekime ertelendiMattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma 21 Ekim'e ertelendiHaberi görüntüle

 

SAKINCALI BULUNDU

İnfaz kurumu yönetimi, mektuptaki ifadelerin 'soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği ve suçu-suçluyu övme ve özendirmeye yönelik olduğu' kanaatine vararak mektubu sakıncalı buldu. Mektup dava dosyasına delil olarak eklendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Minguzzi#Minguzzi Cinayeti#Mektup Delil

BAKMADAN GEÇME!