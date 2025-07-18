×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Minguzzi davasına Tanıklar ‘zorla’ getirilecek

Güncelleme Tarihi:

#Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy
Minguzzi davasına Tanıklar ‘zorla’ getirilecek
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

Kadıköy’de, alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında mahkeme tanıkların zorla getirilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

2 EKİM’E ERTELENDİ

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bitpazarında bıçaklanarak ağır yaralanmış, 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.‘nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Cinayete ilişkin görüntüler üzerine zanlıların yanlarında olan 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmıştı. M.A.D ve A.Ö. hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek ana dava ile birleştirilme talebi ile Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ana davanın 4’üncü duruşması dün görüldü. Tutuklu B.B. ve U.B. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Minguzzi’nin babası, annesi ve teyzesi  ise duruşma salonunda hazır bulundu. 

Haberin Devamı

Minguzzi davasına Tanıklar ‘zorla’ getirilecek

Basın mensupları ile izleyici alınmayan duruşmada tanıkların zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma, yeni iddianamenin incelenmesi ve ana davayla birleştirme kararı için 2 Ekim’e ertelendi.

İLGİLİ HABERTürkiyenin konuştuğu cinayette aile avukatı tehdit altında Rezan Epözdemir kameralar önünde anlattıTürkiye'nin konuştuğu cinayette aile avukatı tehdit altında! Rezan Epözdemir kameralar önünde anlattıHaberi görüntüle

AVUKAT: TEHDİT EDİLİYORUZ

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin ölümle tehdit edildiğini ifade etti. Avukat Epözdemir, gelen tehdit mesajlarından bir kısmını okuyarak özetle şunları söyledi: 

“Mağdur ailenin avukatını ölümle tehdit edeceksin, eşini ölümle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip tutuklamaya sevk edecek ama sulh ceza hâkimliği adli kontrolle serbest bırakacak. Buradan Adalet Komisyonu Başkanı’na sesleniyorum. Bakılsın bakalım sulh ceza hâkimliği bu faili serbest bırakmış mı, bırakmamış mı? Sayın Adalet Bakanı’na da sesleniyorum. Hak arama mücadelesi veriyoruz, ölümle tehdit ediliyoruz. Avukatın değeri yok Türkiye’de.”

Haberin Devamı

Minguzzi davasına Tanıklar ‘zorla’ getirilecek

Gözden KaçmasınSuriye’de Dürzi krizi ‘donduruldu’... Rejim Süveyda’dan çekildiSuriye’de Dürzi krizi ‘donduruldu’... Rejim Süveyda’dan çekildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy

BAKMADAN GEÇME!