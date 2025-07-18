Minguzzi davasına Tanıklar ‘zorla’ getirilecek

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2 EKİM’E ERTELENDİ

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bitpazarında bıçaklanarak ağır yaralanmış, 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.‘nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Cinayete ilişkin görüntüler üzerine zanlıların yanlarında olan 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmıştı. M.A.D ve A.Ö. hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek ana dava ile birleştirilme talebi ile Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ana davanın 4’üncü duruşması dün görüldü. Tutuklu B.B. ve U.B. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Minguzzi’nin babası, annesi ve teyzesi ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Basın mensupları ile izleyici alınmayan duruşmada tanıkların zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma, yeni iddianamenin incelenmesi ve ana davayla birleştirme kararı için 2 Ekim’e ertelendi.

AVUKAT: TEHDİT EDİLİYORUZ

Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin ölümle tehdit edildiğini ifade etti. Avukat Epözdemir, gelen tehdit mesajlarından bir kısmını okuyarak özetle şunları söyledi:

“Mağdur ailenin avukatını ölümle tehdit edeceksin, eşini ölümle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip tutuklamaya sevk edecek ama sulh ceza hâkimliği adli kontrolle serbest bırakacak. Buradan Adalet Komisyonu Başkanı’na sesleniyorum. Bakılsın bakalım sulh ceza hâkimliği bu faili serbest bırakmış mı, bırakmamış mı? Sayın Adalet Bakanı’na da sesleniyorum. Hak arama mücadelesi veriyoruz, ölümle tehdit ediliyoruz. Avukatın değeri yok Türkiye’de.”

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