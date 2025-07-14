Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı: Olay sonrası gülerek poz vermişler

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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda iki sanığın yalnız olmadığı, yanlarında A.Ö. ve M.A.D.‘nin de olduğu öğrenildi. İki sanık 7 Mayıs'ta nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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2 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yapılan yargılamada olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, çocuk şüpheliler A.Ö. ve M.A.D'nin 24 Ocak'ta, Minguzzi cinayetinin ana dosyasında yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B ile birlikte salı pazarına geldikleri yer aldı. B.B. ve U.B.B. ile birlikte dolaşan şüphelilerin maktul Minguzzi ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları, iki şüphelinin yargılamaları süren asıl faillerle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri kaydedildi. Minguzzi'ye fiziki müdahalede bulunan B.B'yi cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları da yer aldı. İddianamede, olay günü M.A.D.’nin, B.B. ile birlikteyken cep telefonuyla 'perdeleme' yaptığı olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı. B.B. arkadaşları U.B. ile A.Ö.’nün yanına giderek maktulü pazar içinde aramaya başladıkları, kamera görüntülerine göre, saat 08.18 sıralarında B.B.’nin maktule arkadan yaklaşarak yumrukla vurduğu, diğer çocukların ise müdahalede bulunmak yerine saldırıya destek mahiyetinde davranarak maktulün direncini kırmaya çalıştıkları ifade edildi. İddianamede, esnafın araya girmesiyle tarafların bir kez daha ayrıldığı, vatandaşların B.B.’yi sakinleştirmeye çalıştığı ancak kısa süre sonra saat 08.19’da yeniden harekete geçtiği anlatıldı. Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre ise, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi. İddianamede, her iki şüphelinin de maktulün kasten öldürülmesi olayında diğer asli failler olan B.B. ile U.B'nin suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlemesinden önce veya icrasını kolaylaştırmak, suç sonrası güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle yardım etme şeklinde suça iştirak ettikleri kaydedildi.

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Soruşturma dosyası ile Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı olduğu için dosyaların birleştirilmesinde hukuki fayda olduğu belirtilen iddianame, birleştirilme talebiyle Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GÜLEREK POZ VERMİŞLER

İddianamede ayrıca, M.A.D, U.B. ve B.B. hakkındaki bilirkişi raporları dikkate alınarak, uyuşturucu madde kullanma ve silahla resim çektirmeye ilişkin ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi. Öte yandan şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, olay güne ait fotoğrafların silinen dosyalar kısmında bulunduğu aktarıldı. Bunların bazılarının, olay sonrasında 4 şüphelinin birlikte metroda çektirdikleri fotoğraflar olduğu ve şüphelilerin gülerek poz verdikleri anlaşılıyor.

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"KÜFÜRLEŞME, TEHDİT YA DA VURMA OLAYLARI ORADA OLMADI"

M.A.D. savcılık ifadesinde, "A.Ö.'yü 2 senedir tanıyorum. Diğer çocuklardan B.B'i yaklaşık 3-4 senedir tanıyorum. U.B'yi 4-5 aydır tanıyorum. Olay günü sabah 06.00 sıralarında telefonumdan U.B'yi arayarak Kadıköy'deki 'bit pazarına gidelim mi' dedim. O da gidelim dedi. Ona spor ayakkabısını söyledim. O da spor ayakkabısı için geleceğini söyledi. 10-15 dakika görüştük. Belirtilen saatte buluşarak halk otobüsüne bindik. Bit pazarına yakın Akasya AVM civarında saat 07:45 sıralarında otobüsten indik. Daha sonra yürüyerek salı pazarı olan bit pazarı girişine geldik. Saat 08.00 sıralarıydı zannedersem. Ben diğer grupta olan B.B. ve A.Ö. olay günü itibariyle bit pazarına gideceğimi söylemedim. Ancak arkadaşım U.B'nın diğer 2 çocuğa bit pazarına gidip gitmeyeceğini söylemesi ya da söylememesi hususunda bilgim yoktur. Benimle U.B. bit pazarının içerisinde önce dolaştık biraz. Kendimize sandviç aldık. Bit pazarına 08.00 sıralarında girdikten ve kendimize sandviç alıp oradaki büfe yanında oturduğumuz süre itibariyle 10 dakika geçmiştir. Büfe yanında otururken B.B. ve A.Ö. yanımızdan geçtiler. Biz onları gördük. Ancak onları yanımıza çağırmadık. Bizden haberleri yoktu. Çünkü onlar bizi görmediler. Onlar zannedersem bit pazarına yeni gelmişlerdi. Pazara doğru tezgahlara bakıyorlardı. Pazar içerisinde tezgahlara bakmaya başladık. Yaklaşık 5 dakika sonra pazar içerisinde B.B. ve A.Ö. ile karşılaştık. Pazar içerisinde benim ayakkabı alacağım yer 08.30 ya da 09.00 sıralarında açılacaktı. Kimse yoktu. Bu amaçla bit pazarının üst yerindeki parka yürüyerek 2 dakika içerisinde 4 kişi olarak vardık. Orada oturduk, zamanın geçmesini bekledik. Parkta 4 kişi oturduğumuz sırada yanımızdan daha önceden tanımadığım ölen kişi ile yanında tanımadığım 2 çocuk daha vardılar. Yanımızdan 5-10 metre mesafeden yürüyerek geçerken B.B. ile ya ölen çocuk ya da 2 çocuk ile tartışıldı. Ancak ne konuştular ben hatırlamıyorum. Küfürleşme, tehdit ya da vurma olayları orada olmadı. Ben ve yanımdaki A.Ö, U.B. ise bu tartışmaları dinledik" dedi.

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"BEN ÖLEN ÇOCUKLA KONUŞACAĞINI ZANNEDİYORDUM"

Şüpheli A.Ö. ifadesinde, “Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben B.B.’nin ölen çocukla konuşacağını zannediyordum. B.B.’de ben bıçak görmedim. Diğer çocuklarda da bıçak görmedim. Yumruklanma olayının olduğu sırada ben B.B.’nin yaklaşık 5-6 metre mesafedeydim. Diğer 2 çocuk M.A.D. ve U.B. ise onun hemen yanındaydı. Söylediğim gibi ölen çocuğun yanında bulunan 2 tane arkadaşı ortasına alarak yürüterek götürdüklerini gördüm. Daha sonra pazar esnafı B.B.’yi bizden yaklaşık 7 metre öteye götürdü. B.B. bağırıyordu. Onu sakinleştirmeye çalışan kişilere 'bırakın bırakın, abi bırak beni' diyordu. Özellikle B.B.’yi sakinleştirmeye çalışan bir abi 'gel çay ısmarlayayım sana' şeklinde söz söylüyordu. B.B. ise o abiye 'bırak beni, ben gideceğim' diyordu ve B.B. onu tutmaya çalışan kişiden uzaklaşarak koşmaya başladı. O sırada ölen çocuğun yanındaki 2 çocuğu görmedim. Ben M.A.D. ile U.B.’nın o aşamada ne yaptığını görmedim. Sonra ben pazardan giyim tarafından dışarıya çıkıp pazarın çıkışına vardığımda M.A.D. ile U.B. yanıma geldiler. Ancak onların yanında B.B. yoktu. Ben bu 2 arkadaşa 'eve gideceğim' dedim. Onlarda 'tamam eve gidelim' dedi. Sonra biz Uzunçayır Metrobüsüne doğru gittik. Sonra pazar girişinde PTT vardır, otopark vardır. O kısımda B.B.’nin bizi beklediğini gördük. O da bizim yanımıza geldi. Biz B.B.’ye dedik ki 'biz eve gidiyoruz'. O da 'tamam ben de gideyim' dedi. Sonra biz Uzunçayır Metrobüsüne gittik. Metrobüs girişinde ben 1 tane simit aldım. Diğer 3 arkadaş ise metrobüs'e binmek için yukarıya çıkardılar. Sonra ben metrobüse binmeye gittim. Sonra bu 3 arkadaş metrobüs durağında bekliyorlardı. Ben güvenlik abiye 'abi benim akbilim yok, bir sefer alabilir miyim' dedim. O da '1 seferlik geçin' dedi. Kimse benim akbilimi sağlamadı. Benim akbilim yoktu zaten" dedi.

CEZA İSTEMİ

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Şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.