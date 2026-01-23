Minguzzi cinayetinde istinaf cezaları onadı

Haberin Devamı

İTALYAN şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bitpazarında bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda U.B. ve B.B. olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları dikkate alınarak en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, pişmanlık göstermedikleri gerekçesi ile 2 sanığın cezasında indirim yapmadı. Cinayetin işlendiği anda olay yerinde bulunan M.A.D. ve A. Ö.’nin ise delil yetersizliğinden beraatlarına ve tahliyelerine karar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Andrea Minguzzi, Yasemin Akıncılar Minguzzi ile U.B. ve B.B.’nin avukatlarının karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf mahkemesi) gönderildi.

İTİRAZ YOLU AÇIK

Dava dosyası üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi (istinaf), tarafların, B.B., U.B., M.A.D. ve A.Ö. hakkında yerel mahkemece kurulan hükme dair yaptıkları itirazı reddederek, kararı onadı. Daire kararında, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. M.A.D. ve A.Ö. hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararına yapılan itirazın yerinde görülmediğini ifade etti. Tarafların Yargıtay’a itiraz yolunun açık olduğunu da kararında hatırlattı. Tarafların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına itiraz etmesi halinde dosya Yargıtay’a gönderilecek. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.