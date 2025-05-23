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Minguzzi cinayetinde 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor

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#Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti#Tehdit#Mahkeme
Minguzzi cinayetinde 5 çocuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 11:08

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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Kadıköy'den Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülecek.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülecek.

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#Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti#Tehdit#Mahkeme

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