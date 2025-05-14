Minguzzi Ailesi’ni tehdit edenlere 7 yıl istendi

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Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşmasının olduğu gün Mattia’nın mezarına saldırı düzenlenmiş ve sosyal medyada aileyi tehdit eden paylaşımlar yapılmıştı. Mattia’nın ailesini tehdit eden 5 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 5 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde birden fazla kişi ile silahlı tehdit’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 1.5 yıldan 7 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede suça süreklenen çocukların (SSÇ) soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerine yer verildi. SSÇ’ler ifadelerinde özetle şunları söyledi.

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‘YAPTIĞIM ŞEYİN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

E.K.: U.B.’nin cezaevine girme sebebini bilmiyordum, öğrendiğimde pişman oldum ve paylaşımı kaldırdım. Yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum.

K.G.: Paylaşımı yapma sebebim B. isimli şahsı küçük düşürmekti. Suç kastım yoktu.

A.S.D.: Yorumu yapma sebebim B. isimli şahıs ile dalga geçmekti. Suç kastım yoktu.

H.E.A.: Mahalleden arkadaşım olan U. ile ilgili bu paylaşımı yapmam için diğer arkadaşlarım baskı kurdu. Paylaşımı yaptığımda U.’nun cezaevine girme sebebini bilmiyordum. Öğrendiğimde paylaşımı kaldırdım.