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Mine ve Melike'nin yürek yakan ölümü: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat çeken 'katil' yazÄ±sÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kütahya#Kaza#Trafik KazasÄ±
Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 19, 2024 16:20

KÃ¼tahyaâ€™da, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Mine Acar (16) ve Melike Acar (15) kardeÅŸler topraÄŸa verildi. Cenazede Arif Acar, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutlarÄ±na sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Samet SadÄ±Ã§, dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼tahya Adliyesiâ€™nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasÄ±nda yazan â€˜Killer 777â€™ (katil) yazÄ±sÄ± ise dikkat Ã§ekti.Â

Haberin DevamÄ±

KÃ¼tahya- EskiÅŸehir kara yolu Ã‡iniciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã¶nceki gece Mine Acar ve Melike Acarâ€™a, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken Samet SadÄ±Ã§ yÃ¶netimindeki otomobil Ã§arptÄ±. Kazada iki kÄ±z kardeÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

KÃ¼tahya Åžehir Hastanesiâ€™nde otopsi iÅŸlemleri tamamlanan Mine ve Melike Acar kardeÅŸler iÃ§in bugÃ¼n Ziya Hisar Camiiâ€™nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Cenazeye KÃ¼tahya Belediye BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kahveci, Acar kardeÅŸlerin ailesi, arkadaÅŸlarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

Haberin DevamÄ±

Cenazede Arif Acar, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutlarÄ±na sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Acar kardeÅŸler, kÄ±lÄ±nan cenaze namazlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÃ¼tahya Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™na topraÄŸa verildi.

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

ARACIN ARKASINDA DÄ°KKAT Ã‡EKEN YAZI: KATÄ°L

KazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Samet SadÄ±Ã§, dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼tahya Adliyesiâ€™nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasÄ±nda yazan â€˜Killer 777â€™ (katil) yazÄ±sÄ± ise dikkat Ã§ekti.Â 

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±
Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

Mine ve Melikenin yÃ¼rek yakan Ã¶lÃ¼mÃ¼: AcÄ±lÄ± baba, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±larak aÄŸladÄ±... Dikkat Ã§eken katil yazÄ±sÄ±

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#Kütahya#Kaza#Trafik KazasÄ±

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