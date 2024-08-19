GÃ¼ncelleme Tarihi:
KÃ¼tahya- EskiÅŸehir kara yolu Ã‡iniciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã¶nceki gece Mine Acar ve Melike Acarâ€™a, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken Samet SadÄ±Ã§ yÃ¶netimindeki otomobil Ã§arptÄ±. Kazada iki kÄ±z kardeÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KÃ¼tahya Åžehir Hastanesiâ€™nde otopsi iÅŸlemleri tamamlanan Mine ve Melike Acar kardeÅŸler iÃ§in bugÃ¼n Ziya Hisar Camiiâ€™nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Cenazeye KÃ¼tahya Belediye BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p Kahveci, Acar kardeÅŸlerin ailesi, arkadaÅŸlarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
Cenazede Arif Acar, kÄ±zlarÄ±nÄ±n tabutlarÄ±na sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Acar kardeÅŸler, kÄ±lÄ±nan cenaze namazlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÃ¼tahya Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™na topraÄŸa verildi.
ARACIN ARKASINDA DÄ°KKAT Ã‡EKEN YAZI: KATÄ°L
KazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Samet SadÄ±Ã§, dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÃ¼tahya Adliyesiâ€™nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasÄ±nda yazan â€˜Killer 777â€™ (katil) yazÄ±sÄ± ise dikkat Ã§ekti.Â
Â