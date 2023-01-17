Mine Kocadağ 5 aydır kayıp! Korkunç şüphe... Telefonundan son sinyalin alındığı mahallede aranıyor

Haberin Devamı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı.

Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

TELEFONUN EN SON SİNYAL VERDİĞİ MAHALLEDE ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mine Kocadağ'ın telefonunun en son Karahayıt Mahallesi’nden sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.

Haberin Devamı

Kocadağ'ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, bölgede iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi'ne ait iş makineleriyle Kocadağ'ı arama çalışmaları sürüyor.