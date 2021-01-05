MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMinaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı
GeriGündem Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı
Abone Olgoogle-news

Manisa'nın Salihli ilçesinde minaresine yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluşan cami, güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı.

Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Cami’nin minaresine saat 04.30 sıralarında yıldırım düştü. Minaresinde çatlak ve içerisindeki elektronik cihazlarda hasar oluşan cami, İlçe Müftülüğü’nce güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı. Camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, tedbir amacıyla caminin ibadete kapatıldığını söyledi. Karakelebek, "Sabaha karşı camimizin minaresine yıldırım isabet etmiş. Sabah camiye gelen görevlimiz bizlerle irtibata geçti. Bizler de vakit geçirmeden İlçe Kaymakamımız, İl Müftülüğümüz ve Salihli Belediyesi ile irtibata geçerek güvenlik amacıyla camimizi ibadete kapatmış bulunuyoruz. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda" dedi.

Öte yandan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'da camiye gelerek incelemelerde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle