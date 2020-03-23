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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Minarelerden dua sesleri yükselecek

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Minarelerden dua sesleri yükselecek
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" dedi.

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