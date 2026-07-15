Mina’nın babası Hüseyin Başaran Hürriyet’e konuştu

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Kızı Mina’yı 2018’de Dubai’de bekarlığa veda partisi dönüşü özel jetin düşmesi sonucu kaybeden Başaran, savcılığa giderek Haluk Levent’in kendisinin 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerini kimsesiz kız çocukları için yurt ve diğer sosyal projelerde kullanma vaadiyle aldığını ve ödeme de yapmayarak dolandırdığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Bu suçlama üzerinden soruşturma başlatan savcılık, yaptığı araştırmalarda başka şüpheli durumlar da tespit edince Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkındaki soruşturmayı genişletti ve Levent ile ekibindeki birçok kişi gözaltına alındı.

TESADÜFEN

Hürriyet, şikâyetiyle soruşturmayı başlatan iş insanı Hüseyin Başaran ile konuştu. Detaylara girmek istemediğini belirten Başaran, şunları söyledi:

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“Ben bir işinsanıyım. Çok farklı alanlarda faaliyetlerimiz var. Haluk Levent ile tesadüfen tanıştık. Göktürk‘te bir balıkçıdaydım. O da oradaydı. Selamlaştık, tanıştık. Sonradan bu konular gündeme geldi. ‘Kimsesiz kız çocukları için bir şeyler yapıyoruz, acil ihtiyaç var. Sonra yurtdışı fonlar ile ödeyeceğiz’ dedi.

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Biz Haluk Levent’i tanımayız, bilmeyiz. Deprem zamanındaki şöhretine aldandık, kandırıldık. Bu konularda çok duygusal konuştu. Duygu sömürüsü de yaptı diyebilirim. Zaten ben 62 yaşındayım, kızını kaybetmiş bir adamım. Ayrıca tekrar kızımın adının gündeme gelmesi iyice moralimi bozdu. Soruşturma gizli, avukatlarımın bu konuda uyarıları var. Savcılığa her şeyi anlattık. Aldatıldık, mağduruz.”

O SORUYA YANIT YOK

- Hüseyin Başaran’a “Tecrübeli bir işadamı olarak neyi eksik bıraktınız da dolandırıldınız, aldatıldınız? Ticaretin ve alışverişin belli kuralları var, bunlardan hangisini atladınız?” diye sorduk. Başaran, bu soruya yanıt vermek istemediğini söyledi.

Hürriyet ‘60 milyon dolarlık alışverişi’ manşetine taşımıştı.