‘Mimic’ fidyecisine 12 yıl

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, dünya genelinde genellikle yabancı uyruklu hacker’lar tarafından kullanılan ve şirketler ile mali müşavirlerin korkulu rüyası haline gelen ‘Mimic Ransomware’ (fidye yazılımı) adlı zararlı yazılımın, Türk hacker’lar tarafından da kullanılmaya başlandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen siber polisi, 2025 yılında bu şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ÖNCE SİSTEME SIZIYOR SONRA PARA İSTİYOR

Şüphelilerin, söz konusu fidye yazılımını kullanarak kurbanların bilgisayar ve sunucularındaki dosyaları şifreleyip erişilmez hale getirdikleri ve verileri tekrar açmak karşılığında kripto para (fidye) talep ettikleri belirlendi. Emniyet, bu doğrultuda ‘AtSeverse’ kullanıcı adını kullanan bir siber korsanı takibe aldı. Soruşturma kapsamında, ‘AtSeverse’ isimli kullanıcının bu programı kullanarak MSSQL Server’larına saldırılar gerçekleştirdiği saptandı. Yapılan dijital takip ve operasyonlar neticesinde, bu kullanıcının Kaan A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.





Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda pek çok dijital materyal ele geçirildi. Ele geçen materyallerden birinin ‘DCRYPTER15DEC.RAR’ isimli şifre çözücü dosya olduğu belirlendi. Bu dosyanın, bir cihaza virüs bulaştırıldıktan sonra sistemi eski haline getirmek için kullanılan bir çözümleme anahtarı olduğu anlaşıldı. Emniyetin fezlekesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Kaan A. hakkında ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ ile ‘şantaj’ suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘7 BİN EURO VERİRSEN SENİ RAHAT BIRAKIRIM’

Hazırlanan iddianamede, Kayseri’de yaşayan ve fidye yazılımı ile bilgisayarı hack’lenen mali müşavir Bilal E., müşteki olarak yer aldı. Bilal E. ifadesinde, çalışmalarını zaman zaman uzaktan bağlanarak yürüttüğünü belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İşimi yapmak için 15 Aralık 2023 günü evimden statik IP ile uzaktan bilgisayarıma bağlandım. Çalıştığım esnada birden bilgisayar kilitlendi ve beni sunucudan (server) attı. Hiçbir işlem yapamadım, ben de elektrik ile ilgili bir sorun olduğunu düşünerek çalışmalarıma ara verdim. Ertesi gün işyerine gidip bilgisayarı açtığımda, ekranımda sistemin hack’lendiğine dair bir yazı çıktı. Aynı gün kişisel mail adreslerime, ‘sstaysafeeli@gmail.com’ adresi üzerinden bilgisayarı hack’leyen kişinin kendisi olduğunu söyleyen bir mesaj geldi. Dosyalarımı düzeltmek karşılığında benden 7 bin Euro para istedi. Bu fidyeyi kripto para (coin) hesabı üzerinden göndermemi talep etti. Ben de hacker’ın bana vermiş olduğu hesaba istenen parayı gönderdim.”

Şüpheli alınan savunmasında ‘AtSeverse’ kullanıcı adıyla oluşturulmuş hesapların kendisi tarafından kullanıldığını kabul etti ancak hakkındaki suçlamaları reddetti. İddianameyi kabul eden mahkeme müştekinin Kayseri’de yaşadığı gerekçesiyle dosyayı Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.