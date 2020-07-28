Mimari restorasyon bölümü nedir? İşte mimari restorasyon iş imkanları

Mimari restorasyon bölümü, iki yıl eğitim alınan ön lisans bölümlerinden biri. Devlet ya da vakıf üniversitelerinde eğitimi alınabiliyor. İşte, mimari restorasyon bölümü hakkında merak edilenler...

Mimari Restorasyon Programı, iki yıllık ön lisans eğitimi ile restorasyon teknikerleri mezun etmektedir. Tarihin en önemli mimarlık örneklerinin bulunduğu ülkemizde, eski eser mimarlık örneklerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve bu yapıların restorasyon şantiyelerinde görev alacak nitelikli kişiler yetiştirmek üzere kurulan Mimari Restorasyon Programında, teorik eğitim yanında uygulama dersleri de bulunmaktadır.

MEZUNLARIN İŞ İMKANLARI

Mimari Restorasyon Programı mezunları “Ön Lisans Diploması’na sahip olarak, "Restorasyon Teknikeri" unvanı almaktadırlar. Mimari Restorasyon programını bitirenler mimari sanat eserlerinin tanımlanması, korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yapar, koruma çalışmalarını projelendirir ve yürütür.

Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve milli saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Ayrıca Dikey Geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans düzeyinde, Mimarlık, İç mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Eski Çini Onarımları bölümlerine devam edebilmektedirler.

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