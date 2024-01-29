Mimarı gasbedenler tutuklandı

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Silahlı kişiler Cafer Ç.’yi yere yatırarak içinde para olan çantayı almak istedi. Cafer Ç. direnerek çantayı vermek istemedi. Bunun üzerine gaspçılar Cafer Ç.’yi tekme tokat darbederek çantanın içindeki paranın bir kısmı olan 482 bin TL’yi alarak kaçtı. Cafer Ç. hemen polisi arayarak yardım istedi. Şikâyet sonrası, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen Gürkan K., Selvet K., Hakan A. ve Yahya K. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.