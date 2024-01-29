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Mimarı gasbedenler tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Hadımköy
Mimarı gasbedenler tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 07:00

İstanbul Esenyurt’ta mimar Cafer Ç., 16 Ocak 2024 günü saat 12.45 sıralarında Hadımköy’de bir banka şubesine giderek 2 milyon TL çekti. Parayı çektikten sonra aracına doğru yürüyen Cafer Ç.’nin önü, aracına binmek üzereyken, silahlı 4 kişi tarafından kesildi.

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Silahlı kişiler Cafer Ç.’yi yere yatırarak içinde para olan çantayı almak istedi. Cafer Ç. direnerek çantayı vermek istemedi. Bunun üzerine gaspçılar Cafer Ç.’yi tekme tokat darbederek çantanın içindeki paranın bir kısmı olan 482 bin TL’yi alarak kaçtı. Cafer Ç. hemen polisi arayarak yardım istedi. Şikâyet sonrası, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen Gürkan K., Selvet K., Hakan A. ve Yahya K. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

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#İstanbul#Esenyurt#Hadımköy

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