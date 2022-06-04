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Mimar Sinan Üniversitesi: 404 değil 23 eser kayıp

#Mimar Sinan Üniversitesi#Eser#Kayıp
Mimar Sinan Üniversitesi: 404 değil 23 eser kayıp

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kaşıkçı Elması’yla ilgili tartışma üzerine diğer kayıp eserler konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

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CİMER’in yönlendirmesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden verilen yanıtta, kayıp olduğu iddia edilen 404 eserle ilgili şu bilgi verildi:

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“Mahut (adı geçen) 404 eserden 377 adedinin, ülkemizin 1950-1960 yılları arasında güzel sanatları Anadolu’ya yaygınlaştırma politikası çerçevesinde bakanlık emriyle Ankara ve İzmir Resim-Heykel Müzeleri’ne, Devlet Sanat Galerileri’ne ve çeşitli kamu kurumlarına verildiği, bahse konu eserlerin listeleri ve teslim belgeleri dahil olmak üzere tüm detaylar arşivde mevcut. Lâkin 23 adet eserin akıbetine ilişkin arşiv belgelerine henüz rastlanmadığından bunların ne zaman ve nereye devredildiğine ilişkin arşiv çalışmaları sürüyor.

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#Mimar Sinan Üniversitesi#Eser#Kayıp

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