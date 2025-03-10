Mimar Ece Gürel ölüme kendi isteğiyle mi gitti? 'Cadılık' eğitimi mi alıyordu? Son mesajlaştığı arkadaşı konuştu

Haberin Devamı

Ece Gürel kayıpken Belgrad Ormanı’nda olay hakkında bilgi edinmeye giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve Ece’nin en yakın arkadaşı Sonay Mengen genç kadının gizemli ölümü hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

“DERİN TRANSA GEÇİP ŞUURUNU KAYBETMİŞ”

Ece Gürel’in aldığı “cadılık” eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çeken Sibel Uzun, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığını söyleyerek herkesi uyardı. “Bu işin pazarlamasını yapıyorlar” diyen Uzun, genç kadının astral gezintiye çıkmış ve enerjisini sıfırlayarak kaybolmuş olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

“ECE ÇOK AKLI BAŞINDA BİR KIZDI”

İlk kez Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Sonay Mengen, en yakın arkadaşı Ece Gürel hakkında şöyle konuştu;

“Ece çok aklı başında bir kızdı. Kesinlikle böyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu Belgrad Ormanı’na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir.”

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Ece Gürel’in ölümüyle ilgili şüpheleri yurt dışında yaşayan ve son mesajlaştığı arkadaşına çeken Savaş Kurtbaba ile Sonay Mengen arasında canlı yayında oldukça gergin dakikalar yaşandı. “Ben polisim, her şeyden şüphelenirim” diyen Savaş Kurtbaba, Ece Gürel’in İngiltere’de yaşayan arkadaşı Özge için “Ben olsam bülten çıkarır getirtirdim” dedi.

Sonay Mengen ise ne kendisinin ne de ortak arkadaşları Özge’nin spiritüel konularla ilgilendiklerini, bunlarla ilgilenen asıl kişinin Ece Gürel olduğunu, her zaman bu tarz konuları ondan dinlediklerini, hatta son zamanlarda artık dinlemek bile istemediklerini söyledi. Genç kadın, arkadaşının aldığı “cadılık” eğitiminden de haberinin olmadığını ifade etti.