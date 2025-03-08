Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda 4 gün ne yaşadı? Dikkat çeken 2 şüphe! Ece'nin eğitim aldığı hocası konuştu

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Belgrad Ormanı'nda 4. gün bulunan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ormanda ne yaşadığı merak konusu. Ece Gürel’in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel’in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü.

ÖLÜMÜNDE 2 ŞÜPHE

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı:

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Adli Tıp Kurumu'nun otopsi incelemesi var. Orada ettiğimiz bilgiler var. Soruşturma kapsamında Ece'nin vücudunda kapsamlı bir araştırma yapılması talep edildi. Bunu ne anlama geliyor... Yani patolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik bir takım incelemeler gerçekleşiyor. Ece'nin herhangi bir ilaç, antidepresan ya da uyuşturucu bir madde kullanıp kullanmadığına bakılacak. Ayrıca Ece'yi bir böceğin ısırıp ısırmadığı da otopside ortaya çıkacak. Raporun 10-15 gün içinde çıkması bekleniyor.

HOCASI KONUŞTU

Öte yandan Ece Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gürel'in kendisinden eğitim aldığı belirtilen bir kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.