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Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda 4 gün ne yaşadı? Dikkat çeken 2 şüphe! Ece'nin eğitim aldığı hocası konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Savcılık
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:34

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini koruyor. Gözler otopsi incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Öte yandan Ece Gürel'in hocası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Belgrad Ormanı'nda 4. gün bulunan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ormanda ne yaşadığı merak konusu. Ece Gürel’in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel’in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü.

ÖLÜMÜNDE 2 ŞÜPHE

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı:

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Adli Tıp Kurumu'nun otopsi incelemesi var. Orada ettiğimiz bilgiler var. Soruşturma kapsamında Ece'nin vücudunda kapsamlı bir araştırma yapılması talep edildi. Bunu ne anlama geliyor... Yani patolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik bir takım incelemeler gerçekleşiyor. Ece'nin herhangi bir ilaç, antidepresan ya da uyuşturucu bir madde kullanıp kullanmadığına bakılacak. Ayrıca Ece'yi bir böceğin ısırıp ısırmadığı da otopside ortaya çıkacak. Raporun 10-15 gün içinde çıkması bekleniyor.

HOCASI KONUŞTU

Öte yandan Ece Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gürel'in kendisinden eğitim aldığı belirtilen bir kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanında 4 gün ne yaşadı Dikkat çeken 2 şüphe Ecenin eğitim aldığı hocası konuştu

Gözden KaçmasınBulduk ama kurtaramadık... Ölümü sır olarak kaldıBulduk ama kurtaramadık... Ölümü sır olarak kaldıHaberi görüntüle
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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Savcılık

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