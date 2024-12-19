Mimar Arhan Kayar kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

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Türkiye'de kreatif endüstrinin önemli isimlerinden olan, Dream Design Factory’nin kurucu ortağı ve İstanbul Tasarım Haftası (Istanbul Design Week) Direktörü olan Arhan Kayar 64 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kayar'ın duran kalbi tekrar çalıştırıldı ardından da yoğun bakıma alındı.

Kayar yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arhan Kayar'ın cenazesi Cuma günü Bebek Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ARHAN KAYAR KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Arhan Kayar, Dream Design Factory (dDf) kurucularındandı. İstanbul Tasarım Haftası’nın direktörlüğünü üstlenen Ankara doğumlu Kayar, tasarımcı, girişimci ve işinsanı olarak önemli projelerde çalıştı.

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Çalıştığı rojeler arasında İstanbul, Paris, Tokyo, New York, Milano gibi şehirlerde ulusal ve uluslararası etkinlikler için ürettiği tasarımlar vardı.

Expo Pekin Türk Pavyonu (2019) ve Expo Astana Türk Pavyonu’nun (2017) proje liderliğini yapan Kayar, Expo Dubai 2020 Belarus Pavyonu’nun mimarı ve kreatif direktörü olarak da çalıştı. Kayar, son olarak İstanbul Modern’in Gala Modern gecesinin organizasyonunda görev yapmıştı. Kayar evli ve 1 çocuk babasıydı. (DHA)