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Milyonluk vurguna 3 tutuklama

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mahkeme#Soruşturma
Milyonluk vurguna 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8’i, eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Diğer 9 şüpheli de ifadeye çağrılıp işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli ise dün sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve ‘Papağan Evi’ isimli dükkânın sahibi Ertan Işık, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin, derneğe ait barınaktaki hayvanların mama ve diğer ihtiyaçları için topladıkları paraları kurdukları şirketler üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mahkeme#Soruşturma

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