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DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Milyonluk vurgun yaptılar! 24 kişi yakalandı...

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Kocaeli'de, vatandaşların kimlik bilgileri ve bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarında bulunan 1 milyon lirayı hesaplarına geçiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin polis eşliğinde götürülmesi sırasında bir şüphelinin yaptığı hareket dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına ulaşarak, paraları kendi hesaplarına aktardığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü üyelerinin sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak, vatandaşların internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp, banka hesaplarında bulunan paraları havale/EFT veya para çekme işlemleri ile hesaplarına aktardıkları, para bulunmayan hesaplarda ise ‘hızlı ihtiyaç kredisi’ çektiklerini tespit etti.

Milyonluk vurgun yaptılar 24 kişi yakalandı...

Şüphelilerin bu yolla 1 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardığı saptandı. Kocaeli ile birlikte 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Milyonluk vurgun yaptılar 24 kişi yakalandı...

24 kişi, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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