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Milyonluk vurgun iddiasında ilk tutuklama

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#DOKTOR#Borsa#Dolandırıcılık
Milyonluk vurgun iddiasında ilk tutuklama
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:00

Sağlık camiasını sarsan milyonluk dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Fatih A.'nın yazılı açıklamasının ardından, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan eşi F.A. tutuklandı.

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Hürriyet’in özel haberiyle gündeme gelen olayda, Fatih A.’nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağını söyleyerek başta doktorlar olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira topladığı iddia edilmişti.

Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı taşınmazların da işlemleri kolaylaştıracağı gerekçesiyle Fatih A. adına tescil ettirildiği öne sürülmüştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelinin yurtdışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması ihtimali de gündeme gelmişti.

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Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın, Fatih A.’nın yurt dışındaki bağlantıları, para hareketleri, tapu devirleri ve diğer mali işlemler yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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#DOKTOR#Borsa#Dolandırıcılık

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