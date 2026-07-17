Milyonluk vurgun iddiasında ilk tutuklama

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hürriyet’in özel haberiyle gündeme gelen olayda, Fatih A.’nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağını söyleyerek başta doktorlar olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira topladığı iddia edilmişti.



Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı taşınmazların da işlemleri kolaylaştıracağı gerekçesiyle Fatih A. adına tescil ettirildiği öne sürülmüştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelinin yurtdışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması ihtimali de gündeme gelmişti.

Gözden Kaçmasın Başsavcılıktan AHBAP açıklaması: 6 Şubat depremi için toplanan bağış ve yardımlar araştırılıyor Haberi görüntüle

Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın, Fatih A.’nın yurt dışındaki bağlantıları, para hareketleri, tapu devirleri ve diğer mali işlemler yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.