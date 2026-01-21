×
HABERLERGündem Haberleri

Milyonluk vurgun: 22 büyükbaş hayvan aldı sahte para verdi!

Güncelleme Tarihi:

Milyonluk vurgun: 22 büyükbaş hayvan aldı sahte para verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 09:07

Eskişehir'de bir vatandaşa 22 büyükbaş hayvanın satışı sırasında 1 milyon 940 bin TL değerinde sahte para veren şüpheli, jandarma tarafından Ankara’da yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden bir vatandaş büyükbaş hayvan alım satımı esnasında tanımadığı bir şahıs tarafından kendisine verilen nakit paraların sahte olduğunu beyan ederek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüpheliler ve olayda kullanılan araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi. Jandarma tarafından 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilerek şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

#Sahte Para Vurgunu#Büyükbaş Hayvan Alım Satımı#Eskişehir Jandarması

