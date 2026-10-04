Milyonluk tıbbi cihaz vurgunu: 831 milyon liralık işlem hacmi olan çete çöktü

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında; Erdi D.’nin, müştekileri kendi adlarına tıbbi görüntüleme cihazları satın alarak, bu cihazları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarına kiralayacağı ve bu yolla yüksek kazanç elde edecekleri yönündeki beyanlarla kandırdığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesinde, şüphelilerin bu yönde herhangi bir ticari faaliyetlerinin ve ihale kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli Erdi D.’ye ilişkin MASAK verilerinin incelenmesinde; yaklaşık 831 milyon TL işlem hacminin bulunduğu, bu işlem hacminin yaklaşık 733 milyon TL’lik kısmının son 1 yıllık dönemde gerçekleştiği tespit edildi.

Ayrıca, şüpheliye ait cep telefonu ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Erdi D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli hakkında gerçekleştirilen operasyonda; Erdi D., Ebru E., Ferdi K., Damla A., Sadık D. ve Erdem D. gözaltına alındı.