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Milyonluk saati düzenek kurup çaldılar

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#İSTANBUL#Bakırköy#Hırsızlık
Milyonluk saati düzenek kurup çaldılar
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

İSTANBUL Bakırköy’de iddiaya göre, K.İ., 1 milyon 400 bin TL değerle saatini internet üzerinden satışa koydu. Telefon ile arayan bir kişi alıcı olduğunu belirterek, K.İ.’yi görüşmek için kiraladıkları ofise çağırdı. K.İ., saatini alıp Bakırköy’deki ofiste giderek, alıcılarla görüşmeye başladı.

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Bir süre konuşulduktan sonra alım - satım konusunda anlaşma sağlandı. Alıcı kişi, “Biz parayı alıp gelene kadar saat burada, çekmecede güvende dursun” diyerek saati alıp çekmeceye koydu. Orijinal saat, güvende dursun diye bırakıldığı çekmecenin arkasındaki delik ve düzenek yardımı ile yan tarafta bulunan odadan sahtesi ile değiştirildi. Şüphelilerden biri saati aldıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Alıcı, bir süre sonra “Bankada problem oldu, satışı iptal edelim” diyerek çekmeceden çıkardığı saati K.İ.’ye geri verdi.

EVE DÖNÜNCE FARK ETTİ

Eve dönen K.İ., saatini kontrol etti ve orijinal olmadığını fark etti. Yaşadığı şaşkınlık sonrası polise giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.Y., C.C., M.H. ve Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL#Bakırköy#Hırsızlık

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