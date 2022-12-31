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Milyonların gözü TBMM’de

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#TBMM#EYT#Anayasa Değişikliği
Milyonların gözü TBMM’de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 07:00

TBMM yeni yıldaki çalışmalarına 3 Ocak Salı günü başlayacak. Yeni yılda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, 7’nci yargı paketi ve anayasa değişikliği için çalışmalar yapılacak.

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Bir haftalık aranın ardından Genel Kurul’un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak. Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul’da gündeme gelecek.

ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.

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EYT ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan taslak metnin de önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra yine ocak ayının ilk günlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 7’nci yargı paketi de yeni yılın yasal düzenlemeleri arasında yer alıyor. Yargı paketinin ocak ayı ortalarında Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Yine AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi de yeni yılın önemli düzenlemelerinden biri.

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#TBMM#EYT#Anayasa Değişikliği

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