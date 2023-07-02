Milyonların gözü kulağı TBMM’de! Gündem maaşlar ve kira zammı sınırı

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Memur ve emekli maaşları düzenlemesinin hızla Meclis’in gündemine alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılırken, gözler 4 Temmuz’da açılacak Meclis’e çevrildi. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak. Yasanın Meclis yeniden tatile girmeden önce kısa sürede geçmesi bekleniyor.

KİRAYA YÜZDE 25 SINIRI

Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümet, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenlemeyi uygulamaya koymuştu. 1 Temmuz 2023 itibarıyla sona eren uygulamanın 2 Temmuz 2024’e kadar uzatılacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramdan sonra yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi. Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetin Meclis’in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

- NATO’nun 11-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius’daki hükümet ve devlet başkanları zirvesi için Ankara’da kapsamlı hazırlıklar yapılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Vilnius zirvesi marjında muhataplarıyla yapacağı görüşmelerin planlaması yapılırken, ajandasındaki konu başlıkları da netleşiyor. Erdoğan’ın çantasındaki öncelikli konu başlıkları arasında transatlantik ilişkiler, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa’da yükselen İslamafobi, İsveç’in NATO üyeliği ve İsveç’teki Kuran’ı Kerim yakma eylemlerinin yanı sıra F-16’ların Türkiye’ye tedarik edilmesi de bulunuyor.