Milyonlarca memur ve emeklinin gözü TBMM'de! Zam teklifine ilişkin görüşmeler sürüyor

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören ’6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.



BAHÇELİ TBMM'YE GİDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki devam eden emekli zammının görüşüldüğü Genel Kurul'a katılacak.