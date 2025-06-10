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Milyonlarca liralık lüks tekne yandı

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#Lüks Tekne Yangını#Antalya Alanya#İtfaiye Müdahalesi
Milyonlarca liralık lüks tekne yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 12:04

 Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks teknede yangın çıktı. Karadan ve denizden 1 saatlik çalışma sonucunda lüks tekne söndürüldü.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağına demirli lüks teknede çıkan yangın, karadan ve denizden 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Milyonlarca liralık lüks tekne yandı

Alanya'daki balıkçı barınağında demirli lüks teknede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla barınağa itfaiye, polis, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile sağlık ekibi sevk edildi.

Milyonlarca liralık lüks tekne yandı

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ 

Yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale ederken söndürme çalışmasına diğer tekne sahipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Söndürme çalışmasını karadan itfaiye ekibi, denizden de Sahil Güvenlik Botu gerçekleştirdi. Yanan teknede çalışanlar ve çevredeki tekneciler eşyaları kurtarmaya çalıştı.

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Milyonlarca liralık lüks tekne yandı

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürülürken teknede hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

 

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#Lüks Tekne Yangını#Antalya Alanya#İtfaiye Müdahalesi

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