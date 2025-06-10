Milyonlarca liralık lüks tekne yandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağına demirli lüks teknede çıkan yangın, karadan ve denizden 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Alanya'daki balıkçı barınağında demirli lüks teknede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla barınağa itfaiye, polis, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile sağlık ekibi sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale ederken söndürme çalışmasına diğer tekne sahipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Söndürme çalışmasını karadan itfaiye ekibi, denizden de Sahil Güvenlik Botu gerçekleştirdi. Yanan teknede çalışanlar ve çevredeki tekneciler eşyaları kurtarmaya çalıştı.

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Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürülürken teknede hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.