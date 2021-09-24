‘Milyonlarca aşıda ciddi yan etki yok’

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(Gülşah ÖZGEN / DHA) İlk aşılanan grup olan yaşlılarda aşı tedirginliğinin biraz azaldığına dikkat çeken Gündüz, 50 yaş altı kesimin halen yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi ve şu uyarıyı yaptı: “Dünyada yüz milyonlarca aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi. Kulaktan dolma bilgilere, sosyal medyada yer alan bazı haberlere inanıp güvenmesinler. Burada tek ışığımız, tek yolumuz bilimdir. Bilime herkes inansın, bilime herkes güvensin.”