Milyonlar müdürü izledi: Anne okula gitmesem olur mu

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Sosyal medya akımlarına artık yalnızca öğrenciler değil eğitimciler de dahil oluyor. Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal ve öğrencileri tarafından hazırlanan video oldu. 20 yıllık eğitimci olan 44 yaşındaki Nazmi Bal, görev yaptığı okulda öğrencilerini yanına toplayıp bir video çekti. Videoda okuldaki odasının masasında oturan Bal’ın arkasında öğrencileri bulunuyor. Bal, elindeki cep telefonundan mizansen gereği annesine yazılı mesajla ‘Anne yarın okula gitmesem olur mu’ diye soruyor.

‘OLMAZ OĞLUM SEN MÜDÜRSÜN’

Kısa bir bekleyişin ardından anneden mesaj geliyor: ‘Olur mu oğlum sen okul müdürüsün.’ Ardından müdür koltuğundaki Bal ve öğrencileri ‘tüh’ diyerek üzülüyor ve video sona eriyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenilen ve beğenilen bu videonun başrolündeki Nazmi Bal, 163 öğrencinin bulunduğu okulunda bu tarz içeriklerin üretildiğini ancak kendisinin ilk defa böyle bir videoda yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bir okuluz. Potansiyel öğrencilerimizin bizden haberdar olması için de sosyal medyanın gücünü kullanıyoruz. Geçenlerde bir öğretmenimiz video akımından bahsetti ve ‘Biz de yapsak mı’ dedi. Çocuklara da fikri çok sevdi. Tek çekimde, yani hiç tekrar etmeden videoyu tamamladık. Daha ilk günde izlenme sayımız 5 milyona ulaştı. Şu an 20 milyona yaklaştı. Sosyal medyadaki birçok yüksek takipçiye sahip hesap da videomuzu paylaştı. Hatta tiyatro oyuncusu Melek Baykal da hesabında yayınlandı. Bu kadar ilgi göreceğimizi hiç tahmin etmiyorduk.”