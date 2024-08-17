Milyon dolarlık yatların adresi Türkiye: Bodrum’un dev misafirleri

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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a lüks yatlar gelmeye devam ediyor. Almanya’da inşa edilen ve dünyanın en büyük 5. yatı olan 160 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğindeki Blue isimli yat, Yalıçiftlik açıklarına demirledi. İngiliz futbol kulüplerinden Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’a ait yatta 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. Cayman Adaları bayraklı yatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkânlar bulunuyor. Bodrum’a demirleyen yatta Şeyh Mansur’un olup olmadığı ise bilinmiyor.

GATES’İN YATI ‘MAR’ DA GELDİ

Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates’in daha önce Lana ismiyle gezdiği ve ismi Mar olarak değiştirildiği belirtilen yat da Bodrum’a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik açıklarına Blue isimli lüks yatın yakınına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki yatın haftalık kirası 1.8 milyon Euro. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ile çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan Mar, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Her iki lüks yatta botlara binen kişilerin olduğu ve bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin turladığı görüldü. Yatlar Marmaris’e doğru bölgeden ayrıldı.