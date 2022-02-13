Milyon dolarlık cinayet

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Sanal bahis ve kumar işletmecisi Halil Falyalı salı akşamı Girne’de evine giderken pusuya düşürülmüş, şoförüyle uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülmüştü. KKTC polisi dün akşam Girne’nin Alsancak bölgesinde bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan 2 kişi tutukladı. Böylece KKTC’de tutuklananların sayısı 4’e yükseldi. Elde edilen bilgilere göre cinayete karışanların bir bölümünün kimlikleri belirlendi ve Türkiye’de oldukları tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polisler kritik bilgilere ulaştı. Buna göre 1 kişi 45 gün önce Halil Falyalı’nın Girne’deki 5 yıldızlı oteli Les Ambassadeur’a müşteri kimliğiyle yerleşti ve gün gün Falyalı’nın ne yaptığını arkadaşlarına aktardı. Cinayetten bir süre önce bir başka ekip adaya geldi ve çok sayıda araç kiraladı, kullan-at telefonları temin etti.

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NEDENİ SANAL BAHİS ANLAŞMAZLIĞI

Ulaşım ve haberleşme ekibi de cinayet öncesi Kıbrıs’tan ayrıldı. Son olarak İstanbul’da 2 adamıyla tutuklanan Söylemez çetesinin lideri Mustafa Söylemez, Lefkoşa’ya geldi. Söylemez de cinayetten sonra adadan ayrıldı. Tetikçi ekip Falyalı ile şoförünü öldürdü. Tetikçi ekibin bir bölümü normal uçuşla Türkiye’ye döndü. Tetikçiler arasında kimliği belirlenen bir Rus vatandaşının da Türkiye’den ayrıldığı tespit edildi. Suikastı gerçekleştirenlere milyon dolarlık ödeme yapıldığı belirlendi. Elde ettiği bilgileri Türk emniyetine veren KKTC polisine göre, cinayetin nedeni sanal bahis anlaşmazlığı.