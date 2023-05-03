Milyon dolarlık banka dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme: Ek ifade verdiler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil E., 11 Nisan'da tutuklanmıştı. Seçil E. ifadesinde borsada para kaybettiğini, aldığı hisselerin de batması üzerine girdiği çıkmazdan kurtulmak için müşterileri arasında kar vaadiyle fon sistemine girdiğini söylemişti. Mağdurların, şikayetçilerin anlatımıyla genişletilen soruşturma kapsamında paraları yurtdışına taşıdığı iddia edilen beş şüpheliden üçü daha tutuklanmıştı.

SAVCIYLA GÖRÜŞTÜLER



Soruşturma devam ederken olayın mağdurları arasında bulunan ve daha önce ifade veren Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın bugün de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına çıkan Terim, Belözoğlu ve Muslera'nın ek ifade ve delillerini sunduktan sonra adliyeden ayrıldıkları öğrenildi. Ünlü isimlerin gazetecilerin görüntü almaması için acil çıkış kapısından çıkarıldıkları belirtildi.