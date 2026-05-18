Milyarlık vurguna darbe! Özel hastane ve bakım şebekesine operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü operasyonda özel hastaneler ve bakım merkezlerini kullanarak kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan bir şebeke çökertildi. Elazığ, Uşak, Bursa ve Muğla’da yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor.

ÖZEL HASTANE VE BAKIM ŞEBEKESİ

Jandarmanın tespitlerine göre Elazığ’daki özel bir hastane, özel bir diyaliz merkezi ve iki bakım merkezi birlikte hareket ederek bakım merkezinde yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı sahipsiz hastaları özel hastanenin yoğun bakım servisine yatırarak basamak seviyesine uygun olmayan yüksek ödeme alınabilecek işlemler yaptırarak SGK’dan yüksek miktarda ödemeler alınması sağlanıyordu. Bu özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bir hastanın hayatını kaybetmesi de soruşturma kapsamında.

KAMU ZARARI 1 MİLYAR LİRA

MASAK üzerinden hesapları takibe alınan şüphelilerin hesaplarına son üç yılda yüz milyonlarca lira para girişi tespit edildi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da kamu zararının 1 milyar lira olduğu belirtildi. Şüpheliler “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile suçlanıyor.