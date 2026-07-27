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Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi! 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı

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#Yasa Dışı Bahis#İçişleri Bakanlığı#Operasyon
Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:29

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 206 şüpheli yakalandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 12 Milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 100’ü tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 28 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Yasa dışı bahis oynattıkları,
-Suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve
-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı

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#Yasa Dışı Bahis#İçişleri Bakanlığı#Operasyon

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