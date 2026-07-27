Milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi! 28 il merkezli operasyonlarda 206 şüpheli yakalandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 12 Milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 100’ü tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 28 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Haberin Devamı

-Yasa dışı bahis oynattıkları,

-Suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.