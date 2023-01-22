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Milyar dolarlık babalık davası: Mezarı 2. kez açıldı

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#Yunus Ensari#DNA#Ankara
Milyar dolarlık babalık davası: Mezarı 2. kez açıldı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Geçen yıl 103 yaşında hayatını kaybeden işinsanı Yunus Ensari’nin mezarı, babalık davası nedeniyle ikinci kez açıldı ve DNA örneği alındı. Alınan örneklerle yeniden rapor hazırlanacak.

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Dava dosyasına göre, Türkiye’nin ve Ankara’nın sayılı işinsanları arasında gösterilen Yunus Ensari, 1986 yılında Ankara’ya gelen İran asıllı Fariba Esin Ensari ile tanışarak imam nikâhıyla evlendi. İddialara göre çiftin Y.E. isminden bir çocukları oldu. İşinsanı Yunus Ensari, yeniden baba olduğunda 82 yaşındaydı. Baba Ensari, geçen yıl 103 yaşında iken hayatını kaybetti. Artık bir üniversite öğrencisi olan Y.E., avukatları Tuncay Akı ve Alparslan Aydoğan aracılığıyla Ankara 18. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık tespit davası açtı.

Milyar dolarlık babalık davası: Mezarı 2. kez açıldı

‘BABASI DEĞİL’ RAPORU 

Görülen dava kapsamında, 21 Ekim 2022 tarihinde Yunus Ensari’nin Ankara Gölbaşı’ndaki mezarı açılarak DNA örneği alındı. Hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, elde edilen sonuçlara göre arada babalık bağı olmadığı belirtildi. Avukatlar raporun hatalı olduğunu savunarak itiraz etti. İtirazda “ATK raporunda, ölü şahısların 4-5 adet diş femur ve/veya tibia örneğinin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Somut olayda, fethi kabir işlemi ile yalnızca müteveffanın femurundan parça alınmıştır” denildi.

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İtirazı kabul eden mahkeme, Ensari’nin mezarının yeniden açılıp farklı örnekler alınmasına karar verdi. Cuma günü mezar yeniden açılarak DNA örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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#Yunus Ensari#DNA#Ankara

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