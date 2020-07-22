'Milliyetçiliğimiz mevsimsel değil'

ONLAR BİZİ ANLAYAMAZ

“Kıbrıs Barış Harektı’nın 46. yılı. Adı ‘Barış Harektı’ydı gerçekten de 46 yılda kimsenin burnu kanamadı. Biz KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını istiyoruz. Zaman zaman 6 okumuzdan biri olan milliyetçilik ilkeleri tartışılır. ‘Vay efendim CHP milliyetçi değil’. Bizim milliyetçiliğimizde 83 milyonun kucaklaşması, hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından sorgulanmaması vardır. Bizim milliyetçiliğimiz mevsimsel değildir, adamına göre milliyetçilik değildir. Kalıcı, tutarlı ve ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş bir milliyetçiliktir. Dolayısıyla onlar bizi anlayamazlar.

Van Gölü’nde bir facia yaşandı. 59 kişinin cesedine ulaşıldı. Afganlı, Pakistanlı, Bangladeşli, o bölgelerden gelip Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek istiyor. Yüz binlerce kişi gelip gidiyor. Parayla tabii. Bu paranın yukarı çıkış merdivenleri de var mı acaba? Bu paradan nemalanan siyasetçiler de var mı acaba? Bunun sorgulanması lazım.

ORTA SINIF YOK OLDU

(Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin iki yıllık değerlendirme toplantısı) Erdoğan iki yılı değerlendirecekmiş. Ayda 1168 liraya mahkûm ettiğin 1 milyon 100 bin kişiye anlat bunları. Orta sınıf tamamen yok oldu.

Parlamentoya mini istihdam yasası getirdiler. Ücretsiz izni bir yıl süreyle uzattılar. Aylık 1168 lira verilecek. Günlük 39 lira yapıyor. Şimdi ben vicdan sahibi bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Elini vicdanına koy ve düşün kardeşim. 1168 lira ile ev kirası mı, su parası mı, doğalgaz parası mı, çocuğunun okul masrafını mı ödeyecek? Bunlarda vicdan yok. Bari asgari ücret öde. Sendikalara da soruyorum. Niye sesiniz çıkmıyor biraz? Kıdem tazminatında çıkıyordu, bunda da çıksın. Sendika başkanları da alsınlar, ayda 1168 lira, günde 39 lira. Bakalım çoluk çocuk nasıl besleniyor?

PARAYI NİYE ÖDEMİYORSUN

(Şehit ve gaziler için toplanan para) Kampanyayı açan sensin, parayı toplayan sensin, bu paranın gazilere verileceğini taahhüt eden sensin. Sen parayı vermiyorsun, ben de diyorum ki ‘Parayı niye vermiyorsun?’ Ne zihin bulandırması. Bunu da sıkılmadan şehit ailelerine anlatıyorsun. ‘Sizlerden şehitlik nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamınızı rica ediyorum’ diyor. Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyin diyor. Şehitlik nedir ben gayet iyi bilirim. Arkadaş yardım kampanyasıyla para topladın. Bu parayı şehit yakınları ve gazilere niye ödemiyorsun? Beşiktaş’ta 39’u polis 47 kişi hayatını kaybetti. Yardım kampanyası açtılar. Nerede 52 milyon lira?”

PINAR TEPKİSİ: KADINLARI SAVUNUYORUZ AMA LAFLA

"Pınar Gültekin maalesef dövülerek hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Bu konuda kadın erkek, yaşlı genç hepimizin duyarlı olması lazım. Kadın için yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz. Hakkını, hukukunu savunuyoruz ama lafla. Sormak gerekiyor, araştırmak gerekiyor: Kadına yönelik şiddet neden artıyor? Tarlada, fabrikada, çalışan kadın, ev temizliğine giden kadın, hayatın her alanında mücadele eden kadın. İşkenceye gelince öldürülen yine kadın."

İLK OTURUM

◊ TBMM Başkanlık Divanı’na başkanvekili olarak seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, görevine başladı. Başkanvekili Akar, dün ilk kez TBMM Başkanı koltuğuna oturarak birleşimi yönetti. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)