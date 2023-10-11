×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#MHP#Hastane
Milliyetçi Hareket Partisi eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 09:37

Milliyetçi Hareket Partisi eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 2019 tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Nail Bayram, dört senelik yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 10 Aralık 2019'da Eğirdir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik firmasının sahibi ve o dönem MHP İl Başkanı olan Nail Bayram, yüksek gerilim hattı kurulması işlemi sırasında bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Nail Bayram, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 yıldır tedavisi süren ve bu süreçte çoğunlukla hastanede kalan Nail Bayram, dün hayatını kaybetti. Bayram'ın, bugün, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#MHP#Hastane

BAKMADAN GEÇME!