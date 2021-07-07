BM KadÄ±n Birimi'nin Nesiller Boyu EÅŸitlik Forumu'nda yer alan ilk medya kuruluÅŸu Milliyet Gazetesi oldu. Milliyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Mete BelovacÄ±klÄ±, 30 Haziran-2 Temmuzi arasÄ±nda Paris'te gerÃ§ekleÅŸtirilen Nesiller Boyu EÅŸitlik Forumu toplantÄ±sÄ±na video ile katÄ±ldÄ±. BelovacÄ±klÄ±, Nesiller Boyu EÅŸitlik Forumu'nda beÅŸ yÄ±l boyunca gerÃ§ekleÅŸtirecekleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±.



BM KadÄ±n Birimi ile Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼reÃ§lerinin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Mete BelovacÄ±klÄ±, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±n Birimi ile geÃ§en seneden bu yana Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, KadÄ±n Birimi'nin daveti Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bu Ã§alÄ±ÅŸmaya yol aÃ§an ÅŸeyse Milliyet Gazetesi'nin uzun yÄ±llardan beri kadÄ±n haberleri Ã¼zerine Ã¶zenle ve dikkatle durmasÄ±. Bu platform, dÃ¼nyada Ã§eÅŸitli medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in davetiyle Ã¼ye olduÄŸu bir platform" dedi.

"SADECE HABER OLARAK DEÄžÄ°L, TUTUM OLARAK DA EYLEM PLANLARI Ä°Ã‡Ä°NDE YER ALMAYA BAÅžLADIK"



BM'nin kadÄ±n haklarÄ± konusunda geliÅŸtirdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n eylem planlarÄ± iÃ§erisinde yer almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mete BelovacÄ±klÄ±, â€œGerÃ§ekleÅŸen kimi eylemlerin iÃ§erisinde sadece haber olarak deÄŸil, tutum olarak da yer almaya baÅŸladÄ±k. BÃ¶ylelikle BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in dÃ¼nya genelinde kadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ± konusunda dile getirdiÄŸi hassasiyetlerin, Ã¶nceliklerin ve eylem planlarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduk. Haberlerde gazetecilik etik ilkeleri aÃ§Ä±sÄ±nda dikkat edilmesi gereken ilkeler var. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in geliÅŸtirdiÄŸi eylem planÄ± iÃ§erisinde hassas noktalar var. Bizler de bu hassas noktalara baÄŸlÄ± olarak devam ediyoruz. Dilde cinsiyetÃ§i bir dil kullanmamak. Åžiddet haberlerine kullanÄ±lacak gÃ¶rsellerin iÃ§eriklerini dikkatli seÃ§mek gibi birÃ§ok Ã¶zellikten bahsedebilirim" ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE VE DÃœNYADA BU TAAHHÃœTLERÄ° VEREN TEK MEDYA KURULUÅžU MÄ°LLÄ°YET GAZETESÄ°"



BelovacÄ±klÄ±, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±n Birimi ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir baÅŸka projeyse Nesiller Boyu EÅŸitlik Forumu. Bu proje ile hem nesiller arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik hem cinsiyetler arasÄ±ndaki eÅŸitlik hem de bunlarÄ±n bir bÃ¼tÃ¼n olarak bugÃ¼nden yarÄ±na yaÅŸatÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu. Bu konu kapsamÄ±nda biz Nesiller Boyu EÅŸitlik Forumu'na birtakÄ±m taahhÃ¼tlerde bulunduk. Bu taahhÃ¼tler Ã¶zellikle kadÄ±n haklarÄ± ve dezavantajlÄ± gruplara iliÅŸkin oldu. Bu taahhÃ¼tleri 5 yÄ±l gibi bir sÃ¼re iÃ§erisinde yerine getiren sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kurum ve kuruluÅŸ var. TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bu taahhÃ¼tleri veren tek medya kuruluÅŸu Milliyet Gazetesi" diye konuÅŸtu.

"MÄ°LLÄ°YET'TE YAZAN ARKADAÅžLARIMIZIN YÃœZDE 53'Ãœ KADIN"



TaahhÃ¼tlerde yer alan maddelerden bahseden BelovacÄ±klÄ±, "Ã–zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitime yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±. AynÄ± zamanda kadÄ±n emeÄŸinin deÄŸerlendirilmesi ve Milliyet'in platformlarÄ±n da bu taahhÃ¼tlere yer aÃ§Ä±lmasÄ±. Ã–zellikle kurum iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n cinsiyet aÃ§Ä±sÄ±ndan eÅŸitliÄŸini, Ã¼crette dengesini ve kurumda karar verici mekanizmalarda kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmak gibi taahhÃ¼tler sÃ¶z konusu. Biz Milliyet olarak zaten bu taahhÃ¼tlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Milliyet'te yazan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zaten yÃ¼zde 53'Ã¼ kadÄ±n. Bu 5 sene iÃ§erisinde verdiÄŸimiz taahhÃ¼tler BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan denetlenecek ve deÄŸerlendirilecek" dedi.

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