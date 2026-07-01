Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şendir'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in babası Ali Özkan Şendir, hayatını kaybetti. Ali Özkan Şendir için öğle namazının ardından Burgazada Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ali Özkan Şendir'in ailesi, sevenleri, gazeteciler, yazarlar ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da katıldı. Törende Özay Şendir taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Özkan Şendir'in cenazesi Burgazada Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özay Şendir, cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in de çelenk gönderdiği görüldü.

Haberin Devamı

MİLLİ SPORCUYA VEDA

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

1940 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Özkan Şendir'in babası, Kasımpaşa Karakolu'nda amir olarak görev yaptı. Çocukluk yılları, babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçti. Ailesinin yeniden Kasımpaşa'ya dönmesinin ardından futbola başlayan Şendir, milli takıma seçilerek önemli bir başarı elde etti. Aynı dönemde iki ayrı üniversitede eğitim gören Şendir, bu başarıyı elde eden tek milli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Çalışma hayatında personel yöneticisi olarak görev yapan Ali Özkan Şendir, insan kaynakları alanının öncü kuruluşlarından PERYÖN'ün beş kurucusundan biri olarak da önemli katkılar sundu. 1980 yılında 40 yaşındayken emekli olan Şendir, iş hayatından kopmadı ve üretmeye devam etti. İlerleyen yıllarda geçirdiği rahatsızlık sonucu beyninin sol tarafına pıhtı atması nedeniyle vücudunun sağ tarafı felç kalan Şendir, uzun yıllardır yaşadığı Burgazada'da yaşamını yitirdi. (DHA)