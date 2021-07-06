Milliyet eşitlik için büyük görev üstlendi

Milliyet gazetesi, Türkiye ve dünyada bir ilki daha gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu. Bugüne kadar kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası çapta çalışmalara imza atan Milliyet, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek forumda yerini aldı.

‘EKONOMİK ADALET VE HAKLAR’

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen Nesiller Boyu Eşitlik Forumu toplantısına video ile katılarak, tüm dünyaya Milliyet gazetesinin kadınlar ve kız çocuklarının toplumsal ve ekonomik hayatta desteklenmesi için uygulayacağı somut taahhütlerini açıkladı. Belovacıklı, toplantıda, Milliyet’in önümüzdeki beş yıl boyunca Forum’un “Ekonomik Adalet ve Haklar” başlığı altında gerçekleştireceği çalışmaları ve kampanyaları anlattı.

‘KURUMSAL SORUMLULUK’

Milliyet gazetesinin kurulduğu günden bu yana her zaman kadınların, işçilerin, öğrencilerin, dezavantajlı grupların olduğu sosyal projelere öncelik verdiğini vurgulayan Belovacıklı, bu önceliği bugün kadınların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara vermekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Belovacıklı, “Bugün tüm dünyada kadınların ve kız çocuklarının ekonomik ve sosyal hayatta hak ettikleri yeri edinemedikleri, baskı ve şiddete uğradıkları bir gerçek. Bu noktada hem kadınların yaşadığı problemlere hem de erkeklerin ve erkek çocukların norm ve davranışlarındaki değişiklik ihtiyacına yönelik, medyanın ‘kurumsal sorumlu vatandaşlık’ gereği aksiyon almasına büyük önem veriyoruz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun diğer taahhüt verenleri ve liderleriyle adım atmaya hazırız, aranızda olmaktan mutluyuz” dedi.

MİLLİYET İÇİNDE DE EŞİTLİKÇİ DÖNÜŞÜM

Milliyet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının en büyük destekçisi olma sorumluluğuyla, gazete içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren iç taahhütlerde de bulundu. Milliyet’te baştan aşağı bir dönüşüme imza atmak üzere verilen taahhütler şöyle:

Cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık, kapasite geliştirme çalışmalarına yatırımları artırmak, Milliyet’te tüm departmanlardaki çalışanları kapsayan rutin eğitimlerle cinsiyetçi dille mücadele etmek ve bu çalışmaları değerlendirip denetlemek

BM Kadın Birimi ile işbirliği içerisinde, medyadaki cinsiyetçi dille mücadele etmek üzere, Medya Eğitim Aracı oluşturmak ve bunu hem Türkiye hem de dünyadaki medya mensupları ve kuruluşlarının kullanımına sunmak

Milliyet’in tüm departmanlarında % 50 civarında olan eşit değerde işte eşit ücret düzeyine ve kadınların eşit haklara sahip olmasına yönelik 2026 yılına kadar çalışmalara hız kazandırmak

Medya sektöründen paydaşlarla mesleki eğitimlerin artırılması ve daha fazla kadın gazetecinin cinsiyet eşitliği faaliyetlerinde öncü rol almaları konusunda cesaretlendirilmeleri

Uzman kuruluşlarla istişare ederek, gazete içinde kadın istihdamını ve kadın yönetici sayısının artırılması amacıyla yeni yaklaşımların değerlendirilmesi

Bugün Milliyet gazetesinin ekler ve dijital platformda yüzde 53 düzeyinde çoğunluğa sahip olan kadın yazar sayısını korumak.

Şimdi sıra bizde!

Milliyet, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun eylem başlıkları içerisinde kadınların saygın bir iş sahibi olarak ekonomi içinde istihdam edilmesini, verimli kaynaklara erişiminin artırılmasını, ekonomide cinsiyet dönüşümünü teşvik edilmesini hedefleyen “Ekonomik Adalet ve Haklar” kategorisi altında 11 önemli taahhütte bulundu. İşte Milliyet’in “Şimdi sıra bizde!” sloganıyla kadınlar ve kız çocuklarını güçlendirme amaçlı, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya ülkelerini kapsayan faaliyetleri ve kampanyalarını içeren taahhütleri:

Kadının ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, bilimsel araştırmalarla ekonomide cinsiyet dönüşümünü teşvik etme noktasında medyanın gücünden faydalanarak 2026 yılına kadar güçlü, kapsayıcı, ulusal ve uluslararası alandan çok paydaşlı en az bir toplumsal kampanya düzenlemek

BM Kadın Birimi ve Uluslararası Kadın Forumu (IWF) işbirliğiyle, finansal ve sosyal olarak dezavantajlı durumdaki kız üniversitesi öğrencilerini geleceğin kadın liderleri olarak yetiştirmek için mentorluk programı tasarlayarak uygulamak. Program kapsamında 2026 yılına kadar en az 500 kız öğrencinin akademik hayatlarında, kariyerlerinde ve kişisel hayatlarında kadın liderlerin mentorluğunda eğitiminin sağlanması

BM Kadın Birimi’nin Bölgesel Kadın Girişimcilik Fuarı kapsamında öncü rol alarak, Milliyet’in dijital platformlarını Türkiye ve bölge ülkelerinden kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerine açmak, onları ekonomik olarak desteklemek üzere çok paydaşlı, yatırımcılarla buluşmalarını sağlayacak etkinlikler organize etmek. Bu kapsamda Milliyet’in basılı, dijital ve sosyal medya mecraları aracılığıyla beş yıl içinde Türkiye ve bölgeden binden fazla kadın liderliğindeki işletmeye destek vermek

Kadınların, iş lideri, girişimci, evine ekonomik katkı sunan, başarılı ve kendi kararlarını kendisi alabilen, toplumun güçlü bir parçası imajını güçlendirmek. Bu doğrultuda başarılı, iş ve meslek sahibi kadın örneklerin topluma tanıtılması amacıyla gazetede yer alan “Eşitlikçi Hikayeler” bölümünde daha fazla örnek kadın başarısına yer vermek ve başarılı kadın liderlerin topluma, ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı yıllık etkinliklerle toplumla paylaşmak

Türkiye’nin dört bir köşesindeki kadın gazetecileri güçlendirmek, yerel medyadaki erkeklerin eşitlikçi gelişimlerine destek vermek amacıyla çeşitli eğitimlerin de verildiği bir yerel medya network’ü kurmak. Bu kapsamda bölgesel düzeyde kampanyalarla yereldeki kadın gazetecileri desteklemek.

Küresel medya birliğinde de ilk

Türkiye’de köklü geçmişe sahip ve “Basında güven”in simgesi olan Milliyet gazetesi, geçmişten gelen ve geleceğe borçlu olduğuna inandığı toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek üzere, 2020 yılında Türkiye’den BM Kadın Birimi’nin küresel medya birliği Media Compact’e katılan ilk gazete olmuştu.

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