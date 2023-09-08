Milli voleybolcu Hande Baladin’ın kâbusu tahliye oldu

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İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahlı tehdit’ suçundan 8 yıl 9 ay hapisle tutuklu yargılanan Mustafa Neşeli cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Hande Baladın ise yoğun maç programı nedeniyle gelmedi.

YAKINLIK HİSSEDEN BÖYLE MESAJ MI ATAR

Kamu personeli olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığını söyleyen Mustafa Neşeli, “Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken, firmanın reklam yüzü olan müştekiyi gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına müştekiye ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları müştekiye kendim gönderdim. Sadece bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Bipolar hastasıyım. Hande Baladın’dan özür diliyorum” dedi.

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Duruşma savcısı Mustafa Neşeli’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Mustafa Neşeli akıl sağlığı yönünden hastaneye sevk edilmesine karar vererek cezaevinden tahliye etti. Ayrıca dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.