×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli voleybolcu Hande Baladin’ın kâbusu tahliye oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hande Baladin#Mustafa Neşeli#Tehdit
Milli voleybolcu Hande Baladin’ın kâbusu tahliye oldu
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

Mustafa Neşeli (31), milli voleyboycu Hande Baladın’a sosyal medya hesabından, “Spor kulübüne giderken arabanı tararım” ve “Yüzüne asit atacağım” diye tehdit mesajları göndermişti.

Haberin Devamı

İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahlı tehdit’ suçundan 8 yıl 9 ay hapisle tutuklu yargılanan Mustafa Neşeli cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Hande Baladın ise yoğun maç programı nedeniyle gelmedi.

YAKINLIK HİSSEDEN BÖYLE MESAJ MI ATAR

Kamu personeli olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığını söyleyen Mustafa Neşeli, “Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken, firmanın reklam yüzü olan müştekiyi gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına müştekiye ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları müştekiye kendim gönderdim. Sadece bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Bipolar hastasıyım. Hande Baladın’dan özür diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Duruşma savcısı Mustafa Neşeli’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Mustafa Neşeli akıl sağlığı yönünden hastaneye sevk edilmesine karar vererek cezaevinden tahliye etti. Ayrıca dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Baladin#Mustafa Neşeli#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!