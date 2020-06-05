Milli voleybolcu Beştepe’de
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti.
Beştepe’deki kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin’in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sporcularla yaptığı videokonferans görüşmesinde, Meltem Çetin’in sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirtmiş, sporcunun tedavisine Ankara’da devam edileceğini açıklamıştı.
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