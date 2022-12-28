Milli ve yerli helikopter T70 CNN Türk'te! Türkiye'de üretildi, Mehmetçiğe teslim edildi

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Milli ve yerli imkanlarla üretilen T70 helikopteri, öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Ardından hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Pilot Yüzbaşı Bezci, T70 genel maksat helikopterinin kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı:
Personel ve malzeme nakli, sıhhi tahliye, hava hücum harekatı, yangın söndürme harekatı, doğal afetlerde arama kurtarma, komuta kontrol uçuşları
PİLOTLAR EĞİTİMLERE BAŞLADI
Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği günden itibaren pilotların her biri T70 genel maksat helikopterinin eğitimlerini almaya da başladı. Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, "Eğitimlerimiz başladı. Bende bu helikopterin yer ve uçuş eğitimini alan ilk pilotlarından biriyim. Bundan sonra da uçuş ve yer ders eğitimlerini ben vereceğim. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Mutlu ve gururluyuz. Buna da layık olabilmek için elimizden geleni her zaman yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.