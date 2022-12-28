Milli ve yerli helikopter T70 CNN Türk'te! Türkiye'de üretildi, Mehmetçiğe teslim edildi

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Milli ve yerli imkanlarla üretilen T70 helikopteri, öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Ardından hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Savunma sanayiinin en gözde helikopterlerinin bakımları burada yapılıyor.

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Jandarma Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, yerli ve milli helikopterimiz T70'in özelliklerini CNN TÜRK'e anlattı. Yüzbaşı Bezci, "T70 helikopterimiz terörle mücadelede önemli bir çarpan olacak. Operasyonel faaliyetlerde bize çok şey katacak. 2018'den itibaren terörle mücadele harekatı yurt içinde Jandarma ATAK helikopterlerimizde. ATAK helikopterlerimiz de tamamen yerli ve milli. Bunun dışında Jandarma Genel Komutanlığı envanterlerimizde bulunan İHA ve SİHA'larımız tamamen yerli imkanlarla üretilmekte. T70 helikopterimiz çift motorlu orta sınıf genel maksat helikopteridir. Uzunluğu yaklaşık 20 metre, personel taşıma kapasitesi 14 kişi koltuklu haliyle, operasyonel faaliyetlerde koltuklar çıkarılmış şekilde team mevcuduna kadar artırabilmekteyiz. Azami kalkış ağırlığımız 10 ton. Ve toplam havada kalış süremiz 3 saat 30 dakika" ifadelerini kullandı.

Pilot Yüzbaşı Bezci, T70 genel maksat helikopterinin kullanım alanlarını ise şöyle sıraladı:

Personel ve malzeme nakli, sıhhi tahliye, hava hücum harekatı, yangın söndürme harekatı, doğal afetlerde arama kurtarma, komuta kontrol uçuşları

PİLOTLAR EĞİTİMLERE BAŞLADI

Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği günden itibaren pilotların her biri T70 genel maksat helikopterinin eğitimlerini almaya da başladı. Pilot Yüzbaşı Göktuğ Bezci, "Eğitimlerimiz başladı. Bende bu helikopterin yer ve uçuş eğitimini alan ilk pilotlarından biriyim. Bundan sonra da uçuş ve yer ders eğitimlerini ben vereceğim. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Mutlu ve gururluyuz. Buna da layık olabilmek için elimizden geleni her zaman yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.